Главный тренер «Металлурга» Разин оценил сухую победу над минским «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победном матче с минским «Динамо» (2:0).

«Старались играть первым номером, активно. У нас многое получилось. Жалко, что не забили в большинстве. С другой стороны, хорошо отработали в меньшинстве и забили победный гол. Победа приятная, особенно после последнего чувствительного поражения. Хотелось, чтобы команда чувствовала этот вкус. После «Ак Барса» мы не делали разбор полётов. Было видно, что команда была выхолощена. Парни отдали много эмоций, играя три матча через день.

В этой встрече получилась обратная ситуация. Минское «Динамо» выплеснуло в последних играх, а особенно в последней, много эмоций. У нас было больше моментов в первых двух периодах. «Динамо» в третьем периоде старалось отыграться, у них было больше моментов. Я бы не сказал, что игра была скучной. Голевых моментов было много, вратари молодцы», — приводит слова Разина сайт КХЛ.