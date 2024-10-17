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«2002 матча». Евгений Бирюков опубликовал совместное фото с Вадимом Шипачёвым

«2002 матча». Евгений Бирюков опубликовал совместное фото с Вадимом Шипачёвым
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков, который провёл 1001 матч в КХЛ, в своём телеграм-канале опубликовал совместное фото с нападающим минского «Динамо» Вадимом Шипачёвым. Напомним, форвард белорусского клуба повторил рекорд Бирюкова по матчам в Континентальной хоккейной лиге.

Шипачёву осталось набрать одно очко, чтобы догнать рекордсмена лиги Сергея Мозякина, у которого 928 (419+509) очков в 842 играх. У Шипачёва всего за карьеру в лиге с учётом плей-офф 927 (291+636) очков в 1001 игре.

В следующем матче минское «Динамо» дома встретится с «Нефтехимиком» 19 октября.

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