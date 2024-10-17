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Ротенберг: СКА можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту

Ротенберг: СКА можно сравнить с группой мужиков, которые идут в лес на охоту
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победный матч с ЦСКА (5:4 ОТ).

«Нас можно сравнить с группой мужиков, которая идёт в лес на охоту. И так — каждая игра: мы собираемся в лес группой мужиков. У нас суровые мужики в команде. В лесу может произойти всё что угодно. Не имеет значения, с кем мы играем. Всегда готовимся к походу и идём в лес мужественно, и понимаем, что где-то могут быть волки, медведи и так далее», — заявил Ротенберг на пресс-конференции.

Напомним, в следующем матче санкт-петербургский СКА сыграет на выезде с подмосковным «Витязем» 21 октября. Игра начнётся в 19:00 мск.

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