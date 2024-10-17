Защитник «Спартака» Королёв оценил драку с капитаном «Авангарда» Шарипзяновым

Защитник «Спартака» Вениамин Королёв прокомментировал свой отменённый судьями гол в игре с «Авангардом» (6:5) и оценил драку с капитаном омского клуба Дамиром Шарипзяновым.

«Очень обидно, что не засчитали такой гол, я забиваю не очень много. Но решение судьи было по правилам. Обидно, когда такие голы, потом и кровью заработанные, отменяют.

Вряд ли я проиграл в драке с Шарипзяновым, это оценят только зрители, команда. Сильно повлиял гол, который не засчитали, потом посыпались. Хорошо, что переломили игру, забили важные голы. Но потом поговорили с командой, тренерами. Все настроились, вышли, отбились, я думаю, что эту победу мы заслужили», — приводит слова Королёва ТАСС.