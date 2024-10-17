Ларионов рассказал об игре с «Нефтехимиком», где «Торпедо» упустило преимущество в 3 гола

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (5:4 ОТ). Напомним, нижегородский клуб упустил преимущество в три шайбы. Нижнекамцы отыгрались с 1:4.

«Мы играем, чтобы давать эмоции людям за счёт правильного быстрого и результативного хоккея. Естественно, после 3:0 хотелось продолжать, но есть факторы, которые мы не можем контролировать. Это будет нам уроком. Мы играем в иной хоккей, чем «Нефтехимик». И те удаления, те просмотры, которые длятся очень долго, сбивают ритм, и мы потеряли импульс игры, который задали в первом периоде.

Дмитрий Кагарлицкий – игрок момента. И этот момент сегодня наступил. Но до этого гола мы могли получить много удалений соперника, которых мы, к сожалению, не получили. Три гола соперника от синей линии? В таких эпизодах защитники должны или ловить шайбу на себя, или освобождать видимость вратарю», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.