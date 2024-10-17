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«Ребята играли с горячим сердцем». Главный тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от СКА

«Ребята играли с горячим сердцем». Главный тренер ЦСКА Воробьёв — о поражении от СКА
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итог гостевого матча со СКА (4:5 ОТ).

«Кубковая игра получилась. Как, наверное, и должно быть в таком дерби. Много борьбы. Две шайбы мы отквитали, сражались. В овертайме был у Исхакова момент, он не забил, в обратную забили нам.

Три пропущенные после вбрасывания? Два раза, скажем так, неправильная шайба, и в конце – ненужная. Будем работать над этим. Три заброшенные нами с пятака шайбы – вещи стандартные. Там, где больно, там и голы. Дважды ушли с «минус два». Ребята играли с горячим сердцем, о чём я сказал им в раздевалке. Нам, на самом деле, чуть-чуть не хватает. Где-то везения, где-то удачи. Появится это «чуть-чуть», дела пойдут в нашу пользу», — цитирует Воробьёва сайт КХЛ.

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