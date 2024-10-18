«Что за способ начать карьеру в НХЛ!» Инсайдер — о старте Матвея Мичкова в «Филадельфии»

Инсайдер НХЛ Даррен Дрегер прокомментировал старт заокеанской карьеры 19-летнего нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

«Что за способ начать карьеру в НХЛ! Но, если честно, никто, включая «Филадельфию», не ожидал, что Мичков покинет Россию в ближайшие три года. Печальная внезапная кончина его отца поспособствовала решению клуба КХЛ отпустить Мичкова, чтобы тот мог следовать за своей мечтой в НХЛ. Этот переход определённо сработал для Мичкова и для «Филадельфии» на этом коротком отрезке», — сказал Дрегер в эфире телеканала TSN.

В трёх стартовых матчах регулярного чемпионата НХЛ нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков набрал три результативных балла, оформив результативный пас в своей второй игре и дубль — в третьей.

Видео: Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу: