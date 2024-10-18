Евгений Малкин опубликовал пост после 500-й заброшенной шайбы в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин опубликовал пост после 500-й заброшенной шайбы в Национальной хоккейной лиге. Напомним, форвард отметился заброшенной шайбой в матче с «Баффало» (6:5 ОТ).

Малкин на своей странице в социальной сети опубликовал видео своего гола с надписью «500».

Всего в текущем сезоне российский нападающий провёл пять матчей, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ текущего сезона. Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.

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