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Американский журналист прокомментировал ситуацию с 18-летним Иваном Демидовым в СКА

Американский журналист прокомментировал ситуацию с 18-летним Иваном Демидовым в СКА
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Журналист The Athletic Крис Джонстон прокомментировал ситуацию с задрафтованным клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс» 18-летним нападающим СКА Иваном Демидовым.

«Есть определённые сложности для Демидова — он играет не так много, провёл всего четыре минуты в одном из недавних матчей за СКА. «Монреаль» ничего не может с этим поделать — у Демидова контракт со СКА до конца сезона. Есть основание полагать, что его нежелание подписывать новое соглашение влияет на его игровое время. «Канадиенс» следят за ситуацией и надеются подписать Демидова сразу же, как он будет доступен для этого», — сказал Джонстон в эфире телеканала TSN.

Нападающий Иван Демидов на драфте НХЛ — 2024 был выбран «Монреаль Канадиенс» в первом раунде под пятым общим номером.

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