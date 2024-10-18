Никита Кучеров повторил редкое голевое достижение в истории «Тампы»
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вегас Голден Найтс».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26 1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp) 2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47 2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, Кучеров стал вторым в истории «Тампы» игроком, который забил не меньше пяти голов в первых трёх матчах чемпионата. Ранее это удалось сделать Крису Контосу, который в сезоне 1992/1993 забросил шесть шайб в первых трёх играх.
Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 728 матчах.
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