Никита Кучеров повторил редкое голевое достижение в истории «Тампы»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. В составе «Тампы» одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, Кучеров стал вторым в истории «Тампы» игроком, который забил не меньше пяти голов в первых трёх матчах чемпионата. Ранее это удалось сделать Крису Контосу, который в сезоне 1992/1993 забросил шесть шайб в первых трёх играх.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 728 матчах.

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