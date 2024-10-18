Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин оформил дубль в первом периоде матча «Детройт» — «Рейнджерс»

Артемий Панарин оформил дубль в первом периоде матча «Детройт» — «Рейнджерс»
Комментарии

В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В эти минуты идёт перерыв между первым и вторым периодом.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2-й период
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27    

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил в течение первого периода дубль, отличившись на девятой минуте в равных составах и на 16-й минуте в большинстве. По итогам первой трети матча гости впереди — 2:0.

В неполных четырёх матчах со старта регулярного чемпионата Панарин набрал 9 результативных баллов — на его счету четыре шайбы и пять голевых передач.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ

Материалы по теме
Панарин — восьмой игрок «Рейнджерс» с семью очками после трёх стартовых игр сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android