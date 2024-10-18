Артемий Панарин оформил дубль в первом периоде матча «Детройт» — «Рейнджерс»

В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В эти минуты идёт перерыв между первым и вторым периодом.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил в течение первого периода дубль, отличившись на девятой минуте в равных составах и на 16-й минуте в большинстве. По итогам первой трети матча гости впереди — 2:0.

В неполных четырёх матчах со старта регулярного чемпионата Панарин набрал 9 результативных баллов — на его счету четыре шайбы и пять голевых передач.

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