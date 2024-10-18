Артемий Панарин стал автором уникального для «Рейнджерс» достижения в результативности

Российский нападающий «Нью-Йорк» Рейнджерс" Артемий Панарин установил рекорд своего клуба, оформив дубль в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

Как сообщает официальный аккаунт нью-йоркцев в социальной сети X (ранее Twitter), благодаря этому дублю Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», набравшим два или более очка в четырёх стартовых встречах регулярного сезона.

Всего на счету Артемия сейчас девять набранных очков (4+5) в неполных четырёх играх — 0+2, 2+0, 0+3 и 2+0 к началу второго периода четвёртого матча.

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