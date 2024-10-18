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Артемий Панарин стал автором уникального для «Рейнджерс» достижения в результативности

Артемий Панарин стал автором уникального для «Рейнджерс» достижения в результативности
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Российский нападающий «Нью-Йорк» Рейнджерс" Артемий Панарин установил рекорд своего клуба, оформив дубль в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20    

Как сообщает официальный аккаунт нью-йоркцев в социальной сети X (ранее Twitter), благодаря этому дублю Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», набравшим два или более очка в четырёх стартовых встречах регулярного сезона.

Всего на счету Артемия сейчас девять набранных очков (4+5) в неполных четырёх играх — 0+2, 2+0, 0+3 и 2+0 к началу второго периода четвёртого матча.

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