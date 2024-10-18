Панарин – пятый действующий игрок в НХЛ с несколькими очками в первых 4-х матчах сезона
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В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3-й период
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30 0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp) 1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27 1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp) 1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp) 1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. За «Рейнджерс» дубль в первом периоде оформил российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин стал пятым действующим игроком, набравшим несколько очков в каждой из первых четырёх игр команды в сезоне.
Ранее это делали Остон Мэтьюз, Коннор Макдэвид, Джон Таварес, и Никлас Бекстрём.
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