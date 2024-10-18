Панарин – пятый действующий игрок в НХЛ с несколькими очками в первых 4-х матчах сезона

В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. За «Рейнджерс» дубль в первом периоде оформил российский нападающий Артемий Панарин. Россиянин стал пятым действующим игроком, набравшим несколько очков в каждой из первых четырёх игр команды в сезоне.

Ранее это делали Остон Мэтьюз, Коннор Макдэвид, Джон Таварес, и Никлас Бекстрём.

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