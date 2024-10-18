Панарин оформил хет-трик и набрал четыре очка по ходу матча «Детройт» — «Рейнджерс»

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) проходит второй период матча регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В конце второго периода счёт 5:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин на 32-й минуте игры оформил хет-трик, забросив в большинстве четвёртую шайбу своей команды. Форвард принял участие во всех четырёх первых голах нью-йоркцев — на его счету дубль в течение первого периода с голами на девятой минуте в равных составах и на 16-й минуте в большинстве, а также результативный пас на третью шайбу «рейнджеров» в большинстве на 29-й минуте.

Таким образом, сейчас в активе Панарина в этой игре четыре очка результативности (3+1).

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