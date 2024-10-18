29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» набрать одно очко в матче с «Ванкувером»

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали хоккеисты «Кэнакс».

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 29 отражённых бросков из 32 попаданий в створ игроков «Ванкувера» (90,63%).

«Пантерз» с семью очками в шести матчах находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Одержавший свою первую победу в сезоне «Ванкувер» набрал четыре очка в четырёх играх и поднялся на 11-е место на Западе.

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