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Флорида Пантерз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 18 октября 2024, счет 2:3 OT, НХЛ 2024-2025

29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» набрать одно очко в матче с «Ванкувером»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали хоккеисты «Кэнакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Дебраск) – 11:42     1:1 Боквист (Самоскевич, Форслинг) – 11:53     1:2 Хьюз (Хайнен, Оман) – 26:30     2:2 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 39:00 (pp)     2:3 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 62:09    

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 29 отражённых бросков из 32 попаданий в створ игроков «Ванкувера» (90,63%).

«Пантерз» с семью очками в шести матчах находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Одержавший свою первую победу в сезоне «Ванкувер» набрал четыре очка в четырёх играх и поднялся на 11-е место на Западе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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