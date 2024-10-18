29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» набрать одно очко в матче с «Ванкувером»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали хоккеисты «Кэнакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Дебраск) – 11:42 1:1 Боквист (Самоскевич, Форслинг) – 11:53 1:2 Хьюз (Хайнен, Оман) – 26:30 2:2 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 39:00 (pp) 2:3 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 62:09
Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 29 отражённых бросков из 32 попаданий в створ игроков «Ванкувера» (90,63%).
«Пантерз» с семью очками в шести матчах находятся на третьей строчке турнирной таблицы Восточной конференции. Одержавший свою первую победу в сезоне «Ванкувер» набрал четыре очка в четырёх играх и поднялся на 11-е место на Западе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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