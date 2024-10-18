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Вашингтон Кэпиталз — Даллас Старз, результат матча 18 октября 2024, счет 3:2, НХЛ 2024-2025

«Вашингтон» переиграл «Даллас», Александр Овечкин очков не набрал
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 12:19 (sh)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Макмайкл) – 20:55     2:1 Строум (Карлсон, Протас) – 26:15     2:2 Робертсон (Хинц, Джонстон) – 33:09     3:2 Рэддиш – 37:19    

39-летний капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин результативных баллов в этой встрече не набрал — на его счету два броска по воротам, один силовой приём и показатель полезности "-1".

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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