Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом» в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26 1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp) 2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47 2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59 3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38 4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05
В составе «Тампы» забивали Янис Мозес, Брэндон Хагель и Никита Кучеров (дважды). Победный гол Кучеров забил на последней минуте матча.
За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб, Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.
В следующем матче «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 20 и 19 октября соответственно.
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