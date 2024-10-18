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Тампа — Вегас, результат матча 18 октября 2024, счет 4:3, НХЛ 2024-2025

Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом» в НХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26     1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp)     2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47     2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59     3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38     4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05    

В составе «Тампы» забивали Янис Мозес, Брэндон Хагель и Никита Кучеров (дважды). Победный гол Кучеров забил на последней минуте матча.

За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб, Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 20 и 19 октября соответственно.

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