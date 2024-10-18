Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом» в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе «Тампы» забивали Янис Мозес, Брэндон Хагель и Никита Кучеров (дважды). Победный гол Кучеров забил на последней минуте матча.

За «Вегас» заброшенными шайбами отметились Брейден Макнэбб, Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

В следующем матче «Вегас» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Тампа» проведёт матч с «Оттавой Сенаторз». Матчи пройдут 20 и 19 октября соответственно.

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