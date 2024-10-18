Александр Овечкин сохранил отставание в 41 шайбу от снайперского рекорда Уэйна Гретцки

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Таким образом, на счету Овечкина остались 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю.

Рекордсменом в 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин по-прежнему отстаёт на 41 гол.

Видео: Главные рекорды Александра Овечкина