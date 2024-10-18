Александр Овечкин сохранил отставание в 41 шайбу от снайперского рекорда Уэйна Гретцки
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Даллас Старз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 12:19 (sh) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Макмайкл) – 20:55 2:1 Строум (Карлсон, Протас) – 26:15 2:2 Робертсон (Хинц, Джонстон) – 33:09 3:2 Рэддиш – 37:19
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Таким образом, на счету Овечкина остались 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ в течение карьеры, он сохраняет второе место в истории лиги по этому показателю.
Рекордсменом в 894 шайбами является канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки, от которого Александр Овечкин по-прежнему отстаёт на 41 гол.
Видео: Главные рекорды Александра Овечкина
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