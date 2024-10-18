Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус — Баффало, результат матча 18 октября 2024, счет 6:4, НХЛ 2024-2025

Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в результативном матче
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз» встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:15 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чинахов (Веренски, Джонсон) – 05:12 (pp)     2:0 Марченко – 19:28     2:1 Маклауд (Цукер, Гринвей) – 29:34     3:1 Фантилли (Веренски, Проворов) – 32:18     3:2 Кулих (Козенс, Йокихарью) – 37:29     4:2 Оливье (Силлинджер, Кристиансен) – 37:58     4:3 Пауэр – 39:35     5:3 Астон-Риз (Кристиансен, Оливье) – 40:15     6:3 Сиверсон (Марченко) – 48:10     6:4 Петерка (Томпсон, Далин) – 57:51    

В составе «Коламбуса» забивали российские нападающие Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также Адам Фантилли, Мэтью Оливье, Зак Астон-Риз и Дэймон Сиверсон. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

За «Баффало» заброшенными шайбами отметились Райан Маклауд, Иржи Кулих, Оуэн Пауэр и Джон-Джейсон Петерка.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Баффало» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

Материалы по теме
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?
12 рекордов и конец погони за Гретцки. Чего Овечкин добьётся в новом сезоне НХЛ?
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android