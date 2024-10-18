Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в результативном матче

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз» встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Коламбуса» забивали российские нападающие Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также Адам Фантилли, Мэтью Оливье, Зак Астон-Риз и Дэймон Сиверсон. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

За «Баффало» заброшенными шайбами отметились Райан Маклауд, Иржи Кулих, Оуэн Пауэр и Джон-Джейсон Петерка.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Баффало» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».

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