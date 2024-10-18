Голы Чинахова и Марченко помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в результативном матче
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Баффало Сэйбрз» встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:15 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чинахов (Веренски, Джонсон) – 05:12 (pp) 2:0 Марченко – 19:28 2:1 Маклауд (Цукер, Гринвей) – 29:34 3:1 Фантилли (Веренски, Проворов) – 32:18 3:2 Кулих (Козенс, Йокихарью) – 37:29 4:2 Оливье (Силлинджер, Кристиансен) – 37:58 4:3 Пауэр – 39:35 5:3 Астон-Риз (Кристиансен, Оливье) – 40:15 6:3 Сиверсон (Марченко) – 48:10 6:4 Петерка (Томпсон, Далин) – 57:51
В составе «Коламбуса» забивали российские нападающие Егор Чинахов и Кирилл Марченко, а также Адам Фантилли, Мэтью Оливье, Зак Астон-Риз и Дэймон Сиверсон. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
За «Баффало» заброшенными шайбами отметились Райан Маклауд, Иржи Кулих, Оуэн Пауэр и Джон-Джейсон Петерка.
В следующем матче «Коламбус» встретится с «Миннесотой Уайлд», а «Баффало» сыграет с «Чикаго Блэкхоукс».
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