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Никита Кучеров побил рекорд результативности, который держался в «Тампе» 32 года

Никита Кучеров побил рекорд результативности, который держался в «Тампе» 32 года
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд результативность в составе клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26     1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp)     2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47     2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59     3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38     4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05    

Форвард набрал 7 (6+1) очков в первых трёх стартовых матчах и установил рекорд франшизы по этому показателю. Прежнее достижение принадлежит Крису Контосу, который забил шесть голов в трёх первых играх сезона 1992/1993.

Напомним, Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (4:3). Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 728 матчах, в которых записал в свой актив 326 голов и 554 результативных передач при коэффициенте полезности «+139».

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