Никита Кучеров побил рекорд результативности, который держался в «Тампе» 32 года

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд результативность в составе клуба.

Форвард набрал 7 (6+1) очков в первых трёх стартовых матчах и установил рекорд франшизы по этому показателю. Прежнее достижение принадлежит Крису Контосу, который забил шесть голов в трёх первых играх сезона 1992/1993.

Напомним, Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (4:3). Всего за карьеру в НХЛ Кучеров принял участие в 728 матчах, в которых записал в свой актив 326 голов и 554 результативных передач при коэффициенте полезности «+139».

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