Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён на старте нового сезона НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30 0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp) 1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27 1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp) 1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp) 1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20 2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)
Таким образом, на счету россиянина 11 (5+6) очков в первых четырёх матчах нового сезона НХЛ. Он первый хоккеист в истории «Рейнджерс» с подобной статистикой в четырёх стартовых играх регулярного чемпионата. Единственным действующим хоккеистом, который отмечался аналогичным достижением, является лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший те же 11 (6+5) очков в первых четырёх встречах сезона-2021/2022.
«Рейнджерс» одержали третью победу в четырёх матчах со старта нынешнего сезона, набрали семь очков и занимают второе место в Столичном дивизионе.
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