Панарин установил рекорд «Рейнджерс» всех времён на старте нового сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Таким образом, на счету россиянина 11 (5+6) очков в первых четырёх матчах нового сезона НХЛ. Он первый хоккеист в истории «Рейнджерс» с подобной статистикой в четырёх стартовых играх регулярного чемпионата. Единственным действующим хоккеистом, который отмечался аналогичным достижением, является лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший те же 11 (6+5) очков в первых четырёх встречах сезона-2021/2022.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырёх матчах со старта нынешнего сезона, набрали семь очков и занимают второе место в Столичном дивизионе.