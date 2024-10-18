Хет-трик и четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»

В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

В составе «Рейнджерс» оформил хет-трик и набрал четыре очка результативности российский нападающий Артемий Панарин — на его счету три заброшенные шайбы и одна голевая передача.

Нью-йоркцы набрали семь очков в четырёх матчах и вышли на второе место в турнирной таблице Востока. «Детройт» с двумя очками в четырёх играх занимает в ней последнее, 16-е место.

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