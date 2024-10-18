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Детройт Ред Уингз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 18 октября 2024, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

Хет-трик и четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20     2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)    

В составе «Рейнджерс» оформил хет-трик и набрал четыре очка результативности российский нападающий Артемий Панарин — на его счету три заброшенные шайбы и одна голевая передача.

Нью-йоркцы набрали семь очков в четырёх матчах и вышли на второе место в турнирной таблице Востока. «Детройт» с двумя очками в четырёх играх занимает в ней последнее, 16-е место.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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Панарин оформил хет-трик и набрал четыре очка по ходу матча «Детройт» — «Рейнджерс»
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