Хет-трик и четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом»
Поделиться
В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30 0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp) 1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27 1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp) 1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp) 1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20 2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)
В составе «Рейнджерс» оформил хет-трик и набрал четыре очка результативности российский нападающий Артемий Панарин — на его счету три заброшенные шайбы и одна голевая передача.
Нью-йоркцы набрали семь очков в четырёх матчах и вышли на второе место в турнирной таблице Востока. «Детройт» с двумя очками в четырёх играх занимает в ней последнее, 16-е место.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 18 октября 2024
-
05:35
-
05:34
-
05:20
-
05:13
-
04:57
-
04:53
-
04:48
-
04:44
-
04:42
-
04:33
-
04:09
-
03:44
-
03:41
-
03:27
-
02:59
-
02:17
-
01:59
-
01:57
- 17 октября 2024
-
23:50
-
23:37
-
23:28
-
23:12
-
23:05
-
22:47
-
22:35
-
22:22
-
22:07
-
21:59
-
21:49
-
21:41
-
21:34
-
21:32
-
21:27
-
21:12
-
21:04