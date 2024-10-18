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29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» увезти победу из Сент-Луиса

29 сейвов Сорокина не помогли «Айлендерс» увезти победу из Сент-Луиса
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В Сент-Луисе, на арене «Энтерпрайз-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» одержал минимальную победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Нейборс (Броберг, Хофер) – 62:04    

Единственный гол в матче, в овертайме, забил нападающий хозяев Джейк Нейборс.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отметился в этой встрече 29 сейвами.

«Сент-Луис» одержал третью победу в пяти первых матчах нового сезона НХЛ, набрал шесть очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Блюз» 20 октября сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз».

«Айлендерс» проиграли третий из четырёх матчей на старте нынешнего сезона, имеют четыре очка и идут седьмыми в Столичном дивизионе. В ближайшей игре «островитяне» 20 октября примут дома «Монреаль Канадиенс».

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