Ассистентский дубль Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» победить «Монреаль»

В ночь с 17 на 18 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

В составе «Лос-Анджелеса» отличился российский защитник Владислав Гавриков, который оформил ассистентский дубль — передачи Владислава помогли забросить первую шайбу «Кингз» на 19-й минуте встречи и четвёртую в пустые ворота в меньшинстве на последней минуте игры.

«Лос-Анджелес» набрал шесть очков в пяти матчах и поднялся на восьмое место в Западной конференции. «Монреаль» с четырьмя очками в пяти играх остался 12-м на Востоке.