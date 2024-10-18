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Монреаль Канадиенс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 18 октября 2024, счет 1:4, НХЛ 2024-2025

Ассистентский дубль Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» победить «Монреаль»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бэррон (Кофилд, Судзуки) – 07:02     1:1 Андерсон (Гавриков, Кемпе) – 18:20     1:2 Лаферрье (Спенс, Тюркотт) – 21:37     1:3 Энглунд (Байфилд) – 57:02     1:4 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 59:12 (sh)    

В составе «Лос-Анджелеса» отличился российский защитник Владислав Гавриков, который оформил ассистентский дубль — передачи Владислава помогли забросить первую шайбу «Кингз» на 19-й минуте встречи и четвёртую в пустые ворота в меньшинстве на последней минуте игры.

«Лос-Анджелес» набрал шесть очков в пяти матчах и поднялся на восьмое место в Западной конференции. «Монреаль» с четырьмя очками в пяти играх остался 12-м на Востоке.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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