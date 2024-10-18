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Дебютный гол Макдэвида в новом сезоне НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

Дебютный гол Макдэвида в новом сезоне НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 11:46     1:1 Кулак (Янмарк) – 17:39     1:2 Скиннер (Нурс) – 30:50     2:2 Маршессо (Йози, Сарос) – 37:45 (pp)     2:3 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 38:29     2:4 Кулак – 59:24    

В составе победителей голами отметились Бретт Кулак (дубль), Джефф Скиннер и Коннор Макдэвид. За «Нэшвилл» отличились Филип Форсберг и Джонатан Маршессо.

Отметим, что «Ойлерз» одержали первую победу в новом сезоне НХЛ, а форвард команды Коннор Макдэвид впервые записал на свой счёт гол в розыгрыше.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Далласом», а «Нэшвилл» сыграет с «Детройтом».

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