Марченко шутливо высказался о канадском одноклубнике из-за его сыгранности с россиянами

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко с юмором высказался о канадском центрфорварде Шоне Монахане, который выступает в звене с ним и ещё одним россиянином Егором Чинаховым.

«Марченко пошутил о том, что он и Егор Чинахов начали называть их нового центра Шона Монахана «Шоном Монахановым». У него очевидно хорошая химия с его российскими вингерами», — написал североамериканский журналист Джефф Свобода в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 18 октября, «Коламбус» обыграл дома «Баффало» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Марченко и Чинахов отметились в этой встрече заброшенными шайбами. На счету первого также результативная передача.

30-летний Монахан перешёл в состав «жакетов» перед нынешним сезоном. Ранее он выступал за «Виннипег Джетс», «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флэймз».