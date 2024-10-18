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Артемий Панарин признан первой звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»

Артемий Панарин признан первой звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20     2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)    

Первой звездой матча по его итогам был признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого четыре набранных очка. Панарин оформил хет-трик и отдал результативную передачу, поучаствовав во всех четырёх первых шайбах своей команды.

Второй звездой матча стал нападающий Винсент Трочек (1+3), третьей — защитник Адам Фокс (0+3) (оба — «Рейнджерс»).

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