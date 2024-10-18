Артемий Панарин признан первой звездой матча «Детройт» — «Рейнджерс»

В ночь с 17 на 18 октября мск на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами Восточной конференции «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:2.

Первой звездой матча по его итогам был признан российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, на счету которого четыре набранных очка. Панарин оформил хет-трик и отдал результативную передачу, поучаствовав во всех четырёх первых шайбах своей команды.

Второй звездой матча стал нападающий Винсент Трочек (1+3), третьей — защитник Адам Фокс (0+3) (оба — «Рейнджерс»).

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