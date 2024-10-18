Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Две передачи Бедарда помогли «Чикаго» взять верх в домашнем матче с «Сан-Хосе»

Две передачи Бедарда помогли «Чикаго» взять верх в домашнем матче с «Сан-Хосе»
Комментарии

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Холл (Броди) – 04:20     2:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 19:11 (pp)     3:0 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 20:43 (pp)     3:1 Тоффоли (Эклунд, Гранлунд) – 38:17     4:1 Дикинсон (Андерсон) – 42:19     4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 42:52    

В составе победителей шайбами отметились Тейлор Холл, Тайлер Бертуцци, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон. Звёздный нападающий «ястребов» Коннор Бедард записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Сан-Хосе» голы забили Тайлер Тоффоли и Фабиан Зеттерлунд.

«Блэкхоукс» набрали пять очков и занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Чикаго» 20 октября примет дома «Баффало Сэйбрз».

«Акулы» остались с двумя очками и замыкают таблицу Тихоокеанского дивизиона. В ближайшей игре калифорнийский клуб 19 октября будет гостить у «Виннипег Джетс».

Материалы по теме
Болельщики «Чикаго» настаивают на дисквалификации игрока «Виннипега» за удар Бедарда
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android