Две передачи Бедарда помогли «Чикаго» взять верх в домашнем матче с «Сан-Хосе»
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Холл (Броди) – 04:20 2:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 19:11 (pp) 3:0 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 20:43 (pp) 3:1 Тоффоли (Эклунд, Гранлунд) – 38:17 4:1 Дикинсон (Андерсон) – 42:19 4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 42:52
В составе победителей шайбами отметились Тейлор Холл, Тайлер Бертуцци, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон. Звёздный нападающий «ястребов» Коннор Бедард записал на свой счёт две результативные передачи.
У «Сан-Хосе» голы забили Тайлер Тоффоли и Фабиан Зеттерлунд.
«Блэкхоукс» набрали пять очков и занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Чикаго» 20 октября примет дома «Баффало Сэйбрз».
«Акулы» остались с двумя очками и замыкают таблицу Тихоокеанского дивизиона. В ближайшей игре калифорнийский клуб 19 октября будет гостить у «Виннипег Джетс».
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