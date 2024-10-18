Две передачи Бедарда помогли «Чикаго» взять верх в домашнем матче с «Сан-Хосе»

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

В составе победителей шайбами отметились Тейлор Холл, Тайлер Бертуцци, Ник Фолиньо и Джейсон Дикинсон. Звёздный нападающий «ястребов» Коннор Бедард записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Сан-Хосе» голы забили Тайлер Тоффоли и Фабиан Зеттерлунд.

«Блэкхоукс» набрали пять очков и занимают шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В следующем матче «Чикаго» 20 октября примет дома «Баффало Сэйбрз».

«Акулы» остались с двумя очками и замыкают таблицу Тихоокеанского дивизиона. В ближайшей игре калифорнийский клуб 19 октября будет гостить у «Виннипег Джетс».