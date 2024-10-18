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Сергей Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» — «Ванкувер»

Сергей Бобровский стал третьей звездой матча «Флорида» — «Ванкувер»
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В ночь с 17 на 18 октября мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в овертайме со счётом 3:2 OT одержали хоккеисты «Кэнакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Дебраск) – 11:42     1:1 Боквист (Самоскевич, Форслинг) – 11:53     1:2 Хьюз (Хайнен, Оман) – 26:30     2:2 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 39:00 (pp)     2:3 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 62:09    

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был признан третьей звездой матча по его итогам. В активе Сергея 30 отражённых бросков из 33 попаданий игроков «Ванкувера» в створ (90,9%).

Первой звездой встречи НХЛ выбрала автора победной шайбы «Ванкувера» в овертайме центрфорварда Джей Ти Миллера, второй — финского вратаря гостей Кевина Ланкинена (26 из 28 отражённых бросков, 92,9%).

Видео: Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»

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