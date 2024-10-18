Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Далласом» в матче НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мыслями после победы своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:2).

«Это была по-настоящему смелая победа над очень хорошей командой. Вы могли понять по ходу этой игры, почему у них было 4-0, почему они были первыми, а также почему большинство игроков этой команды играли в финале Западной конференции прошлого сезона.

Я думаю, в первом периоде мы прекрасно сдерживали козыри «Далласа», о которых мы говорили. Мы отлично выглядели в этом аспекте. У нас просто ничего не получалось при игре с шайбой, в нападении.

Иногда всё бывает по-другому. Ничего не получается с шайбой, отскоки летят к соперникам, броски блокируются, а передачи не доходят. А иногда, среди всех 82 игр, у тебя будут такие, как сегодня, и я сразу почувствовал, что эта игра будет одной из таких», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

«Кэпиталз» выиграли два из трёх матчей на старте нового сезона и идут четвёртыми в таблице Столичного дивизиона.