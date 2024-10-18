Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Федотов пропустил три шайбы менее чем за три минуты и был заменён в матче с «Сиэтлом»

Федотов пропустил три шайбы менее чем за три минуты и был заменён в матче с «Сиэтлом»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Филадельфию Флайерз». На данный момент стартовал третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Пилинг, Хэтэуэй) – 04:21     1:1 Монтур (Стивенсон, Эванс) – 18:15     1:2 Лотон (Хэтэуэй, Пилинг) – 18:58     2:2 Макканн – 23:06 (pp)     3:2 Толванен (Бураковски, Райт) – 34:57     4:2 Эберле (Макканн, Гурд) – 37:44     5:2 Райт (Эберле, Макканн) – 37:52     5:3 Йорк (Лотон, Бринк) – 50:19     5:4 Драйсдейл (Мичков) – 52:32 (pp)     6:4 Бьёркстранд (Шварц, Ларссон) – 54:52    

Ворота «лётчиков» в этой встрече защищает российский голкипер Иван Федотов. Последние три шайбы, влетевшие в его ворота в этой игре, были заброшены во втором периоде с интервалом в 2 минуты 55 секунд. Как результат, в третьем периоде защищать ворота «Флайерз» вышел второй голкипер Самуэль Эрссон.

Напомним, это уже вторая подряд неудачная игра для российского голкипера на старте нынешнего сезона. Ранее он выходил на лёд в матче с «Калгари» (3:6), в котором пропустил пять шайб, отразив лишь 83,9% бросков.

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.

Материалы по теме
«Куда ему бросать, чтобы забить гол?» В «Филадельфии» оценили игру вратаря Федотова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android