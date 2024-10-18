Федотов пропустил три шайбы менее чем за три минуты и был заменён в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Филадельфию Флайерз». На данный момент стартовал третий период, счёт 5:2 в пользу хозяев.
Ворота «лётчиков» в этой встрече защищает российский голкипер Иван Федотов. Последние три шайбы, влетевшие в его ворота в этой игре, были заброшены во втором периоде с интервалом в 2 минуты 55 секунд. Как результат, в третьем периоде защищать ворота «Флайерз» вышел второй голкипер Самуэль Эрссон.
Напомним, это уже вторая подряд неудачная игра для российского голкипера на старте нынешнего сезона. Ранее он выходил на лёд в матче с «Калгари» (3:6), в котором пропустил пять шайб, отразив лишь 83,9% бросков.
Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.
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