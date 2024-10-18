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«Умное решение». Сорокин объяснил пропущенную шайбу в овертайме в матче с «Сент-Луисом»

«Умное решение». Сорокин объяснил пропущенную шайбу в овертайме в матче с «Сент-Луисом»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о единственной пропущенной шайбе в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (0:1 ОТ), автором которой стал Джейк Нейборс.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Нейборс (Броберг, Хофер) – 62:04    

«Обычно в таких моментах игрок, владеющий шайбой, начинает делать движение. Но он принял умное решение, просто подставив клюшку. Он очень хорошо сыграл», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» проиграли третий из четырёх матчей на старте нынешнего сезона, имеют четыре очка и идут седьмыми в Столичном дивизионе. В ближайшей игре «островитяне» 20 октября примут дома «Монреаль Канадиенс».

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Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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