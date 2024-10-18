«Умное решение». Сорокин объяснил пропущенную шайбу в овертайме в матче с «Сент-Луисом»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о единственной пропущенной шайбе в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (0:1 ОТ), автором которой стал Джейк Нейборс.

«Обычно в таких моментах игрок, владеющий шайбой, начинает делать движение. Но он принял умное решение, просто подставив клюшку. Он очень хорошо сыграл», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» проиграли третий из четырёх матчей на старте нынешнего сезона, имеют четыре очка и идут седьмыми в Столичном дивизионе. В ближайшей игре «островитяне» 20 октября примут дома «Монреаль Канадиенс».

Материалы по теме Фото Илья Сорокин представил свой шлем на сезон-2024/2025 НХЛ

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.