Голевые подвиги Панарина и Кучерова, поражение Джоковича от Синнера. Главное к утру
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик с голевым пасом и установил рекорд франшизы, легенда мирового тенниса Новак Джокович проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру, форвард Никита Кучеров дублем с голом на последней минуте принёс победу «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Артемий Панарин стал автором уникального для «Рейнджерс» достижения в результативности.
- Янник Синнер одолел Новака Джоковича в полуфинале турнира Six Kings Slam.
- Дубль Кучерова помог «Тампе» вырвать победу в матче с «Вегасом» в НХЛ.
- «Барселона» определилась с долгосрочной заменой для 36-летнего Левандовского.
- Хет-трик и четыре очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом».
- Лионель Месси получил приз самого титулованного футболиста в истории.
- «Вашингтон» переиграл «Даллас», Александр Овечкин очков не набрал.
- Карлос Алькарас уверенно обыграл Рафаэля Надаля в 1/2 финала на Six Kings Slam.
- Никита Кучеров повторил рекорд результативности, который держался в «Тампе» 32 года.
- СКА одержал победу над ХК ЦСКА в первом армейском дерби сезона КХЛ.
- «Барселона» перевела деньги мошеннику, который выдал себя за агента Левандовского.
- Рублёв уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме, где сразится с Вавринкой.
- Шамиль Тарпищев предложил Путину выдвинуть кандидатуру Дегтярёва на пост президента ОКР.
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