Голевые подвиги Панарина и Кучерова, поражение Джоковича от Синнера. Главное к утру

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил хет-трик с голевым пасом и установил рекорд франшизы, легенда мирового тенниса Новак Джокович проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру, форвард Никита Кучеров дублем с голом на последней минуте принёс победу «Тампа-Бэй Лайтнинг». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».