«Филадельфия» уступила в гостях «Сиэтлу». У Мичкова результативный пас, Федотова заменили

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (6:4).

В составе победителей шайбами отметились Брэндон Монтур, Джаред Макканн, Ээли Толванен, Джордан Эберле, Шейн Райт и Оливер Бьёркстранд.

У гостей дубль на счету Скотта Лотона. Ещё по шайбе забросили Кэм Йорк и Джейми Драйсдейл. Результативной передачей отметился российский форвард Матвей Мичков. Его соотечественник голкипер Иван Федотов был заменён после пяти пропущенных шайб.

«Сиэтл» набрал шесть очков и занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Флайерз» остались с тремя очками и идут седьмыми в Столичном дивизионе.