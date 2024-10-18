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Российские хоккеисты лидируют в бомбардирской, снайперской и ассистентской гонках НХЛ

Сегодня, 18 октября, завершился очередной игровой день в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), по итогам которого российские хоккеисты вышли в лидеры сразу по трём основным статистическим показателям.

Так, лидерами бомбардирской гонки НХЛ нового сезона являются на данный момент Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз», на счету которых по 11 очков.

В списке снайперов единоличным лидером является форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, поразивший ворота соперников шесть раз.

Гонку ассистентов возглавляет всё тот же Малкин, на счету которого девять результативных передач.

Со статистикой НХЛ вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

Напомним, среди вышеперечисленных хоккеистов лишь Панарин ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. Малкин делал это три раза, Кучеров — два.