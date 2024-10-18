Журналист The Athletic — о Федотове: он пока не готов к НХЛ

Журналист и инсайдер The Athletic Кевин Курц высказал мнение о том, не было ли неоправданным риском решение «Филадельфии Флайерз» выдать российскому голкиперу Ивану Федотову контракт на два года и $ 6,55 млн.

«Решение выдать ему контракт на два года и $ 6,55 млн не являлось риском — этот контракт говорит о том, что ты уверен в том, что он готов к НХЛ. Но пока что он не готов», — написал Курц в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Сиэтл Кракен» (4:6) Федотов был заменён после двух периодов, пропустив пять шайб. Также он пропустил пять голов в своей первой игре сезона с «Калгари Флэймз» (3:6).

Иван Федотов впервые сыграл за «Филадельфию» в апреле 2024 года. Ранее он представлял в КХЛ ЦСКА, проведя за команду бо́льшую часть матчей прошлого сезона.