НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 октября

18 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

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Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после семи сыгранных матчей имея в активе 10 очков.

В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов каждая.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.