НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 октября
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18 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хаула (Ковачевич, Майер) – 22:39 0:2 Бастиан – 26:26 (sh) 0:3 Коттер (Хэмилтон, Диллон) – 52:39 1:3 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 58:55 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Дебраск) – 11:42 1:1 Боквист (Самоскевич, Форслинг) – 11:53 1:2 Хьюз (Хайнен, Оман) – 26:30 2:2 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 39:00 (pp) 2:3 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 62:09
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бэррон (Кофилд, Судзуки) – 07:02 1:1 Андерсон (Гавриков, Кемпе) – 18:20 1:2 Лаферрье (Спенс, Тюркотт) – 21:37 1:3 Энглунд (Байфилд) – 57:02 1:4 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 59:12 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26 1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp) 2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47 2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59 3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38 4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 12:19 (sh) 1:1 Уилсон (Дюбуа, Макмайкл) – 20:55 2:1 Строум (Карлсон, Протас) – 26:15 2:2 Робертсон (Хинц, Джонстон) – 33:09 3:2 Рэддиш – 37:19
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:15 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чинахов (Веренски, Джонсон) – 05:12 (pp) 2:0 Марченко – 19:28 2:1 Маклауд (Цукер, Гринвей) – 29:34 3:1 Фантилли (Веренски, Проворов) – 32:18 3:2 Кулих (Козенс, Йокихарью) – 37:29 4:2 Оливье (Силлинджер, Кристиансен) – 37:58 4:3 Пауэр – 39:35 5:3 Астон-Риз (Кристиансен, Оливье) – 40:15 6:3 Сиверсон (Марченко) – 48:10 6:4 Петерка (Томпсон, Далин) – 57:51
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30 0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp) 1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27 1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp) 1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp) 1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20 2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Нейборс (Броберг, Хофер) – 62:04
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 11:46 1:1 Кулак (Янмарк) – 17:39 1:2 Скиннер (Нурс) – 30:50 2:2 Маршессо (Йози, Сарос) – 37:45 (pp) 2:3 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 38:29 2:4 Кулак – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Холл (Броди) – 04:20 2:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 19:11 (pp) 3:0 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 20:43 (pp) 3:1 Тоффоли (Эклунд, Гранлунд) – 38:17 4:1 Дикинсон (Андерсон) – 42:19 4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 42:52
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Пилинг, Хэтэуэй) – 04:21 1:1 Монтур (Стивенсон, Эванс) – 18:15 1:2 Лотон (Хэтэуэй, Пилинг) – 18:58 2:2 Макканн – 23:06 (pp) 3:2 Толванен (Бураковски, Райт) – 34:57 4:2 Эберле (Макканн, Гурд) – 37:44 5:2 Райт (Эберле, Макканн) – 37:52 5:3 Йорк (Лотон, Бринк) – 50:19 5:4 Драйсдейл (Мичков) – 52:32 (pp) 6:4 Бьёркстранд (Шварц, Ларссон) – 54:52
Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после семи сыгранных матчей имея в активе 10 очков.
В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов каждая.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
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