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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 18 октября
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18 октября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хаула (Ковачевич, Майер) – 22:39     0:2 Бастиан – 26:26 (sh)     0:3 Коттер (Хэмилтон, Диллон) – 52:39     1:3 Ткачук (Жиру, Сандерсон) – 58:55 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Блюгерс (Шервуд, Дебраск) – 11:42     1:1 Боквист (Самоскевич, Форслинг) – 11:53     1:2 Хьюз (Хайнен, Оман) – 26:30     2:2 Лунделль (Вераге, Райнхарт) – 39:00 (pp)     2:3 Миллер (Хьюз, Бёзер) – 62:09    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Бэррон (Кофилд, Судзуки) – 07:02     1:1 Андерсон (Гавриков, Кемпе) – 18:20     1:2 Лаферрье (Спенс, Тюркотт) – 21:37     1:3 Энглунд (Байфилд) – 57:02     1:4 Кемпе (Гавриков, Копитар) – 59:12 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26     1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21     1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp)     2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47     2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59     3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38     4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Блэквелл (Бек) – 12:19 (sh)     1:1 Уилсон (Дюбуа, Макмайкл) – 20:55     2:1 Строум (Карлсон, Протас) – 26:15     2:2 Робертсон (Хинц, Джонстон) – 33:09     3:2 Рэддиш – 37:19    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:15 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чинахов (Веренски, Джонсон) – 05:12 (pp)     2:0 Марченко – 19:28     2:1 Маклауд (Цукер, Гринвей) – 29:34     3:1 Фантилли (Веренски, Проворов) – 32:18     3:2 Кулих (Козенс, Йокихарью) – 37:29     4:2 Оливье (Силлинджер, Кристиансен) – 37:58     4:3 Пауэр – 39:35     5:3 Астон-Риз (Кристиансен, Оливье) – 40:15     6:3 Сиверсон (Марченко) – 48:10     6:4 Петерка (Томпсон, Далин) – 57:51    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20     2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 0
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Нейборс (Броберг, Хофер) – 62:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 11:46     1:1 Кулак (Янмарк) – 17:39     1:2 Скиннер (Нурс) – 30:50     2:2 Маршессо (Йози, Сарос) – 37:45 (pp)     2:3 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 38:29     2:4 Кулак – 59:24    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Холл (Броди) – 04:20     2:0 Бертуцци (Терявяйнен, Бедард) – 19:11 (pp)     3:0 Фолиньо (Терявяйнен, Бедард) – 20:43 (pp)     3:1 Тоффоли (Эклунд, Гранлунд) – 38:17     4:1 Дикинсон (Андерсон) – 42:19     4:2 Зеттерлунд (Гранлунд, Эклунд) – 42:52    
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Пилинг, Хэтэуэй) – 04:21     1:1 Монтур (Стивенсон, Эванс) – 18:15     1:2 Лотон (Хэтэуэй, Пилинг) – 18:58     2:2 Макканн – 23:06 (pp)     3:2 Толванен (Бураковски, Райт) – 34:57     4:2 Эберле (Макканн, Гурд) – 37:44     5:2 Райт (Эберле, Макканн) – 37:52     5:3 Йорк (Лотон, Бринк) – 50:19     5:4 Драйсдейл (Мичков) – 52:32 (pp)     6:4 Бьёркстранд (Шварц, Ларссон) – 54:52    

Первое место в Восточной конференции занимает «Нью-Джерси Дэвилз», после семи сыгранных матчей имея в активе 10 очков.

В Западной конференции первое место делят «Калгари Флэймз» и «Даллас Старз». Команды набрали по восемь баллов каждая.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября вынесенными матчами в Праге, Чехия. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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