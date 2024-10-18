Артемий Панарин прокомментировал хет-трик в матче «Детройт» — «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал комментарий по итогам выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», в котором набрал четыре очка (3+1).

«У меня хорошее настроение. Первые два броска у меня получились, а после этого, конечно, любой будет чувствовать себя отлично. К тому же мы немало времени провели в большинстве, а это даёт возможность много забивать», — приводит слова Панарина NY Post.

Артемий Панарин принял участие в четырёх первых шайбах «Рейнджерс» из пяти, оформив хет-трик и результативную передачу. Три гола из этих четырёх гости забили в численном большинстве.

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