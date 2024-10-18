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Артемий Панарин прокомментировал хет-трик в матче «Детройт» — «Рейнджерс»

Артемий Панарин прокомментировал хет-трик в матче «Детройт» — «Рейнджерс»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин дал комментарий по итогам выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз», в котором набрал четыре очка (3+1).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20     2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)    

«У меня хорошее настроение. Первые два броска у меня получились, а после этого, конечно, любой будет чувствовать себя отлично. К тому же мы немало времени провели в большинстве, а это даёт возможность много забивать», — приводит слова Панарина NY Post.

Артемий Панарин принял участие в четырёх первых шайбах «Рейнджерс» из пяти, оформив хет-трик и результативную передачу. Три гола из этих четырёх гости забили в численном большинстве.

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