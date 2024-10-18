Никита Кучеров в игре с «Вегасом» установил необычный рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» отметился дублем.

Вторая шайба Кучерова, которую форвард забросил на последней минуте третьего периода, стала победной. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никита забил третий победный гол на последней минуте третьего периода в своей карьере и установил рекорд «Тампы». Ранее две победные шайбы на исходе заключительного игрового отрезка основного времени было у Энтони Чирелли.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.