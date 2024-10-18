Никита Кучеров в игре с «Вегасом» установил необычный рекорд «Тампы»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров во встрече с «Вегас Голден Найтс» отметился дублем.
Вторая шайба Кучерова, которую форвард забросил на последней минуте третьего периода, стала победной. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Никита забил третий победный гол на последней минуте третьего периода в своей карьере и установил рекорд «Тампы». Ранее две победные шайбы на исходе заключительного игрового отрезка основного времени было у Энтони Чирелли.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Макнэбб (Стоун, Айкел) – 05:26 1:1 Мозер (Аткинсон, Лиллеберг) – 10:21 1:2 Дорофеев (Теодор, Айкел) – 15:20 (pp) 2:2 Кучеров (Гюнцель) – 19:47 2:3 Барбашёв (Теодор) – 21:59 3:3 Хагель (Чаффи, Мозер) – 57:38 4:3 Кучеров (Хедман, Мозер) – 59:05
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