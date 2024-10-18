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Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ, Кучеров — третьей

Панарин признан первой звездой игрового дня НХЛ, Кучеров — третьей
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан третьей звездой игрового дня НХЛ. Во встрече с «Вегас Голден Найтс» (4:3) форвард оформил дубль.

Второй звездой дня признан канадский вратарь «Сент-Луис Блюз» Джоэль Хофер, который в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» провёл «сухой» матч, отразив 34 броска.

Первой звездой игрового дня признан российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В гостевой игре с «Детройт Ред Уингз» (5:2) форвард оформил хет-трик и отдал результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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