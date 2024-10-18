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Панарин превзошёл достижение Ковальчука по необычному показателю в НХЛ

Панарин превзошёл достижение Ковальчука по необычному показателю в НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30     0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp)     1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27     1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp)     1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp)     1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20     2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)    

Этот матч стал 23-м для Панарина за карьеру в НХЛ, в котором он набрал четыре очка или более. По этому показателю он вышел на третье место в истории среди левых вингеров в их первые 10 сезонов в сильнейшей лиге мира, обойдя Бобби Халла, Илью Ковальчука и Микко Рантанена (у всех — 22 матча). Больше только у Мишеля Гуле (25) и Люка Робитайла (32).

Всего на счету 32-летнего российского форварда в нынешнем сезоне 11 (5+6) очков.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырёх матчах со старта нынешнего сезона, набрали семь очков и занимают второе место в Столичном дивизионе.

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