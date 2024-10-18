Панарин превзошёл достижение Ковальчука по необычному показателю в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился хет-триком и результативной передачей в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

Этот матч стал 23-м для Панарина за карьеру в НХЛ, в котором он набрал четыре очка или более. По этому показателю он вышел на третье место в истории среди левых вингеров в их первые 10 сезонов в сильнейшей лиге мира, обойдя Бобби Халла, Илью Ковальчука и Микко Рантанена (у всех — 22 матча). Больше только у Мишеля Гуле (25) и Люка Робитайла (32).

Всего на счету 32-летнего российского форварда в нынешнем сезоне 11 (5+6) очков.

«Рейнджерс» одержали третью победу в четырёх матчах со старта нынешнего сезона, набрали семь очков и занимают второе место в Столичном дивизионе.