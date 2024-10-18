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Мичков влетел головой в борт после силового приёма защитника «Сиэтла»

Мичков влетел головой в борт после силового приёма защитника «Сиэтла»
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В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (6:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Лотон (Пилинг, Хэтэуэй) – 04:21     1:1 Монтур (Стивенсон, Эванс) – 18:15     1:2 Лотон (Хэтэуэй, Пилинг) – 18:58     2:2 Макканн – 23:06 (pp)     3:2 Толванен (Бураковски, Райт) – 34:57     4:2 Эберле (Макканн, Гурд) – 37:44     5:2 Райт (Эберле, Макканн) – 37:52     5:3 Йорк (Лотон, Бринк) – 50:19     5:4 Драйсдейл (Мичков) – 52:32 (pp)     6:4 Бьёркстранд (Шварц, Ларссон) – 54:52    

В одном из эпизодов игры российский нападающий «лётчиков» Матвей Мичков влетел головой в борт после силового приёма канадского защитника «Сиэтла» Брэндона Монтура.

ВИДЕО

Отметим, что Мичков в этой встрече записал на свой счёт результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне Матвей провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Сиэтл» набрал шесть очков и занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Флайерз» остались с тремя очками и идут седьмыми в Столичном дивизионе.

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