Мичков влетел головой в борт после силового приёма защитника «Сиэтла»

В Сиэтле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» нанёс поражение «Филадельфии Флайерз» (6:4).

В одном из эпизодов игры российский нападающий «лётчиков» Матвей Мичков влетел головой в борт после силового приёма канадского защитника «Сиэтла» Брэндона Монтура.

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Отметим, что Мичков в этой встрече записал на свой счёт результативную передачу. Всего в нынешнем сезоне Матвей провёл четыре встречи, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

«Сиэтл» набрал шесть очков и занимает третье место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Флайерз» остались с тремя очками и идут седьмыми в Столичном дивизионе.