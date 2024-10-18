«Сейчас я мог бы быть на 99-м месте». Малкин — о непопадании в топ-100 лучших игроков НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о непопадании в топ-100 величайших игроков в истории НХЛ. Напомним, данный рейтинг был представлен лигой в январе 2017 года. Малкина в нём не оказалось.

«Если бы НХЛ праздновала своё столетие в этом году, мои шансы, вероятно, были бы немного выше (улыбается). В 2017 году мы выиграли Кубок Стэнли, но голосование состоялось немного раньше. Теперь у меня три Кубка Стэнли, 500 голов, 1300 очков… Так что сейчас я, вероятно, мог бы оказаться на 99-м месте», — приводит слова Малкина RG.

Всего в НХЛ на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.