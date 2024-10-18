Нападающий «Рейнджерс» высказался о хет-трике Артемия Панарина в матче с «Детройтом»
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Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 08:30 0:2 Панарин (Фокс) – 15:39 (pp) 1:2 Зайдер (Комфер, Рэймонд) – 21:27 1:3 Трочек (Панарин, Фокс) – 28:46 (pp) 1:4 Панарин (Фокс, Трочек) – 31:42 (pp) 1:5 Манчини (Какко, Хитил) – 32:20 2:5 Комфер (Шьяро, Густафссон) – 56:41 (pp)
«Панарин — особый игрок, который делает разницу. Игра в большинстве становится намного более смертоносной, когда он на площадке. Артемий — опасный игрок, когда у него есть шайба. Нам становится намного легче», — приводит слова Трочека NY Post.
Нападающий Артемий Панарин набрал в матче с «Детройтом» четыре очка, оформив хет-трик (два гола в большинстве) и результативный пас на Винсента Трочека (также в большинстве).
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