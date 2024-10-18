Нападающий «Рейнджерс» высказался о хет-трике Артемия Панарина в матче с «Детройтом»

Американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек прокомментировал игру российского форварда Артемия Панарина в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

«Панарин — особый игрок, который делает разницу. Игра в большинстве становится намного более смертоносной, когда он на площадке. Артемий — опасный игрок, когда у него есть шайба. Нам становится намного легче», — приводит слова Трочека NY Post.

Нападающий Артемий Панарин набрал в матче с «Детройтом» четыре очка, оформив хет-трик (два гола в большинстве) и результативный пас на Винсента Трочека (также в большинстве).

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