Панарин прокомментировал свой исторический рекорд за «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился эмоциями от своего исторического рекорда в составе «копов», установленного им в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2), в котором он отметился хет-триком и результативной передачей.
Напомним, Панарин стал первым игроком в истории франшизы, на счету которого более одного очка в каждом из первых четырёх матчей сезона.
«Я не знал об этом, но это прекрасно. Я буду стараться продолжать в том же духе», — приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.
Всего на счету 32-летнего российского форварда в нынешнем сезоне 11 (5+6) очков.
«Рейнджерс» одержали третью победу в четырёх матчах со старта нынешнего сезона, набрали семь очков и занимают второе место в Столичном дивизионе.
- 18 октября 2024
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