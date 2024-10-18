Макдэвид вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Нэшвилл Предаторз» забросил свою дебютную шайбу в текущем сезоне НХЛ. Она же стала победной для канадского клуба во встрече.

Как сообщает TSN StatsCentre, Макдэвид вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет (70). Он делит лидерство с Ги Лефлёром. На втором месте — Яромир Ягр (66), на третьем — Майк Босси (64).

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 4:2.