Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет

Макдэвид вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет
Комментарии

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в игре с «Нэшвилл Предаторз» забросил свою дебютную шайбу в текущем сезоне НХЛ. Она же стала победной для канадского клуба во встрече.

Как сообщает TSN StatsCentre, Макдэвид вышел на первое место по победным голам в НХЛ в возрасте до 27 лет (70). Он делит лидерство с Ги Лефлёром. На втором месте — Яромир Ягр (66), на третьем — Майк Босси (64).

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 4:2.

Материалы по теме
Дебютный гол Макдэвида в новом сезоне НХЛ помог «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android