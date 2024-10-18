Александр Овечкин поздравил Евгения Малкина с 500-й шайбой в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 500-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге.

«Я написал ему несколько дней назад, когда он забросил 499‑ю шайбу, и сказал ему: «Нужен ещё один гол». Вчера он забил, и я написал ему: «Поздравляю. Добро пожаловать в клуб», — приводит слова Овечкина североамериканский журналист Том Гулитти на своей странице в социальной сети Х.

Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Малкина 1150 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 1307 (500+807) очков.

Ранее Малкин высказался о непопадании в топ-100 величайших игроков в истории НХЛ.