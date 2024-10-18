У Макдэвида и Драйзайтля 437 совместных очков, в НХЛ только у Овечкина и Бекстрёма больше
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В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2024, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 11:46 1:1 Кулак (Янмарк) – 17:39 1:2 Скиннер (Нурс) – 30:50 2:2 Маршессо (Йози, Сарос) – 37:45 (pp) 2:3 Макдэвид (Экхольм, Драйзайтль) – 38:29 2:4 Кулак – 59:24
В эпизоде с третьим победным голом канадского клуба поучаствовали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид и Драйзайтль набрали 437 совместных очков. В НХЛ только у одной пары форвардов данных баллов больше — у Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма из «Вашингтон Кэпиталз» (502).
Отметим, что «Ойлерз» одержали первую победу в новом сезоне НХЛ, а Макдэвид впервые записал на свой счёт гол в чемпионате.
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