У Макдэвида и Драйзайтля 437 совместных очков, в НХЛ только у Овечкина и Бекстрёма больше

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». «Ойлерз» обыграли соперника со счётом 4:2.

В эпизоде с третьим победным голом канадского клуба поучаствовали Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид и Драйзайтль набрали 437 совместных очков. В НХЛ только у одной пары форвардов данных баллов больше — у Александра Овечкина и Никласа Бекстрёма из «Вашингтон Кэпиталз» (502).

Отметим, что «Ойлерз» одержали первую победу в новом сезоне НХЛ, а Макдэвид впервые записал на свой счёт гол в чемпионате.