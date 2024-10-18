Губернатор Челябинской области рассказал, что Бенуа Гру привнёс в игру «Трактора»

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер прокомментировал работу канадского специалиста Бенуа Гру на посту главного тренера команды.

«Вы видите, команда может по ходу одного матча меняться, и в этом, наверное, основная роль тренера — влиять на игру команды непосредственно по ходу матча. Конечно, важно и готовить команду к каждой игре. Но вот талант тренера заключается в первую очередь в реакции на то, что происходит на льду», — приводит слова Текслера ТАСС.

Челябинский клуб после 16 проведённых встреч набрал 24 очка. «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.