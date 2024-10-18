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«Нефтехимик» проведёт матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей

«Нефтехимик» проведёт матчи с «Торпедо» и «Сочи» без зрителей
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Пресс-служба «Нефтехимика» сообщила, что домашние матчи с «Торпедо» (22 октября) и «Сочи» (24 октября) пройдут без зрителей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что календарные игры 26 октября с «Автомобилистом» и 29 октября с «Ладой» пройдут с болельщиками и без каких-либо ограничений.

Ранее в СМИ появлялась информация, что данные ограничения могут быть связаны с саммитом стран БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября. В постановлениях, где говорилось о спортивных мероприятиях, была указана не только Казань, но и Нижнекамск.

«Нефтехимик» после 17 матчей набрал 19 очков и занимает четвёртое место в таблице Востока.

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